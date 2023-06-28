Ливень, град и дикий ветер: шторм нагрянул в Новосибирск 28 июня

Шторм с градом и ливнем нагрянул в Новосибирск 28 июня . Фото: стоп-кадр.

В Новосибирск, как ранее предупреждали в МЧС, нагрянул шторм с градом, ливнем и жутким ветром. Он накрыл отдельные районы города.

Как рассказала КП-Новосибирск жительница Октябрьского района Николь, град там начался после часа дня. Примерно в 13:20. Шел он около 5-7 минут. После тучи рассеялись. Ливень с градом утихли. И даже выглянуло солнце. Однако сильный ветер не прекращается.

Центральный район затянуло тучами. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

В Центральном районе Новосибирска дождя еще не было. Но небо затягивают тучи.

А на Родниках вообще солнечно. Хоть небо и стянули облака. При этом также дует шквалистый ветер.

На Родниках еще солнечно. Фото: Анастасия ХРОМЫХ

О непогоде и ее последствиях новосибирцев предупреждали в МЧС.

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