Ливень, град и дикий ветер: шторм нагрянул в Новосибирск 28 июня

Шторм с градом и ливнем нагрянул в Новосибирск 28 июня . Фото: стоп-кадр.
В Новосибирск, как ранее предупреждали в МЧС, нагрянул шторм с градом, ливнем и жутким ветром. Он накрыл отдельные районы города.
Как рассказала КП-Новосибирск жительница Октябрьского района Николь, град там начался после часа дня. Примерно в 13:20. Шел он около 5-7 минут. После тучи рассеялись. Ливень с градом утихли. И даже выглянуло солнце. Однако сильный ветер не прекращается.
Центральный район затянуло тучами.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
В Центральном районе Новосибирска дождя еще не было. Но небо затягивают тучи.
А на Родниках вообще солнечно. Хоть небо и стянули облака. При этом также дует шквалистый ветер.
На Родниках еще солнечно.
Фото: Анастасия ХРОМЫХ
О непогоде и ее последствиях новосибирцев предупреждали в МЧС.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер