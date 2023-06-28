В Новосибирске женщина на «Тойоте» сбила 5-летнего мальчика, перебегавшего дорогу. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

28 июня в Новосибирске на улице Татьяны Снежиной женщина на «Тойоте Функарго» сбила ребенка. 5-летнего мальчика с места аварии увезла скорая.

– Маленький пешеход переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, вне зоны пешеходного перехода, – уточнили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Мальчик 2018 года, попавший под колеса иномарки, получил различные травмы. Его госпитализировали.

На месте аварии работает экипаж ДПС. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

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