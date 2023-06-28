В Новосибирской области открылся юбилейный Х Международный Сибирский транспортный форум

В первый день работы форума гостей и участников ждет насыщенная программа. Фото: https://stf-nso.ru/2023/ru/

В среду, 28 июня, в Новосибирской области состоялось открытие юбилейного Х Международного Сибирского транспортного форума. В первый день его работы гостей и участников ждет насыщенная программа.

Открывают деловую программу форума конференции, тема которых – развитие авиаперевозок в России, возможности применения цифровых двойников в системе управления автодорогами и так далее.

После обеда гости смогут посетить национальную конференцию «Наука, образование и кадры». В ней примет участие глава Минтранса Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Кроме того, участников форума ждут панельная дискуссия «Интеллектуальные транспортные системы – драйвер развития городов России» и конференция, темой которой будет развитие инфраструктуры общественного транспорта. Там все желающие смогут обсудить современные тенденции логистики в РФ и развитие внутреннего туризма.

Примечательно, что организатором форума выступает правительство Новосибирской области. Мероприятие проходит с 28 по 30 июня.

Спектр поднимаемых на форуме тем в этом году крайне широк и разнообразен. Это и импортозамещение, и вопросы логистики, и строительство инфраструктуры. Пленарную часть расширят дополнительные дискуссии на тему цифровизации, международного сотрудничества и так далее. Кстати, в форуме участвуют представители Белоруссии, Казахстана, Турции, Индии и Китая.

Полную программу форума можно найти на официальном сайте.

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