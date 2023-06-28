Под Новосибирском вор, залезший в дом через окно, украл 130 тысяч рублей и золото. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В городе Каргат Новосибирской области в частный дом залез вор. Он вытащил из помещения 130 тысяч рублей и золотые украшения. Известно, что в дом преступник проник через окно. Злоумышленником оказался знакомый хозяина жилья.

– Владелец сообщил, что отсутствовал по месту жительства сутки. В это время неизвестный проник в помещение через окно пристройки и совершил кражу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого, им оказался 24-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу, – сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Выяснилось, что задержанный подрабатывал на участке у потерпевшего. Он знал, что хозяина не будет дома. Поэтому демонтировал окно в пристройке и проник в дом. Украденное нашли дома у злоумышленника. Деньги и золото изъяли.

На сибиряка возбудили уголовное дело за кражу. Сейчас он под подпиской о невыезде.

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