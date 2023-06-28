Вместо машин – груда искореженного железа: под Новосибирском лоб в лоб столкнулись две фуры

На трассе между Новосибирском и Омском лоб в лоб столкнулись две фуры.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В среду, 28 июня, в Барабинском районе Новосибирской области произошло страшное ДТП. На трассе между Новосибирском и Омском лоб в лоб столкнулись две фуры.
Как сообщили в группе «АСТ-54», после столкновения машины загорелись. От удара большегрузы превратились в груду искореженного железа.
По словам очевидца, водитель одной из фур погиб. Официального подтверждения данной информации пока нет.
По предварительной версии, у одной фуры лопнуло колесо и ее выбросило на встречку.
− Очень жестко.
− Какой кошмар… − отреагировали на увиденное новосибирцы.
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