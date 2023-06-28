Вместо машин – груда искореженного железа: под Новосибирском лоб в лоб столкнулись две фуры

На трассе между Новосибирском и Омском лоб в лоб столкнулись две фуры. Фото: Иван МАКЕЕВ

В среду, 28 июня, в Барабинском районе Новосибирской области произошло страшное ДТП. На трассе между Новосибирском и Омском лоб в лоб столкнулись две фуры.

Как сообщили в группе «АСТ-54», после столкновения машины загорелись. От удара большегрузы превратились в груду искореженного железа.

По словам очевидца, водитель одной из фур погиб. Официального подтверждения данной информации пока нет.

По предварительной версии, у одной фуры лопнуло колесо и ее выбросило на встречку.

− Очень жестко.

− Какой кошмар… − отреагировали на увиденное новосибирцы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber