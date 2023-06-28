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НовостиПроисшествия28 июня 2023 6:26

Вместо машин – груда искореженного железа: под Новосибирском лоб в лоб столкнулись две фуры

Под Новосибирском лоб в лоб столкнулись две фуры
Анастасия ХРОМЫХ
На трассе между Новосибирском и Омском лоб в лоб столкнулись две фуры.

На трассе между Новосибирском и Омском лоб в лоб столкнулись две фуры.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В среду, 28 июня, в Барабинском районе Новосибирской области произошло страшное ДТП. На трассе между Новосибирском и Омском лоб в лоб столкнулись две фуры.

Как сообщили в группе «АСТ-54», после столкновения машины загорелись. От удара большегрузы превратились в груду искореженного железа.

По словам очевидца, водитель одной из фур погиб. Официального подтверждения данной информации пока нет.

По предварительной версии, у одной фуры лопнуло колесо и ее выбросило на встречку.

− Очень жестко.

− Какой кошмар… − отреагировали на увиденное новосибирцы.

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