В Новосибирске «расшивают» тепломагистраль - для старых и новых домов

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Тепломагистраль на улице Автогенной в Октябрьском районе Новосибирска будет модернизирована: это увеличит ее пропускную способность.

- Увеличиваем диметр трубы - с 700 мм до 1000 мм. Это позволит обеспечить не только оптимальный режим теплоснабжения для подключенных 337 объектов, но и создаст задел на перспективу - для подключения новостроек, - говорит Олег Милинис, начальник управления реализации проектов теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске.

Работами занимается подрядчик СГК «Масстройэлит», до 1 сентября он проложит новый крупный трубопровод протяженностью 1,1 км.

С площадки на Автогенной уже вывезли старые трубы, которым более 38 лет. В последние годы на них было 16 повреждений, это приводило к массовым отключениям.

- Жители устали от постоянных ремонтов. Надеемся, что после замены теплосети таких работ минимум 10-15 лет не будет, - говорит депутат областного Заксобрания Евгений Смышляев.

Известно, что инвестиции в проект составят 252 млн рублей.

Работы на Автогенной - это продолжение модернизации, начатой в прошлом году в рамках инвестиционной программы энергокомпании в Новосибирске. Год назад на Автогенной СГК поменяла 210 метров теплосети, а рядом на Богаткова - 1 246 метров.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Всего в Новосибирске подрядчики СГК на 27 июня меняют трубопроводы на 17-ти участках, в том числе на 9-ти муниципальных трубопроводах - по концессионному соглашению. В 2023 году СГК планирует заменить трубы на 27 участках по инвестпрограмме, стартовавшей в 2022-м с отнесением Новосибирска к ценовой зоне теплоснабжения. Еще на четырех участках проведут капитальный ремонт. 61 центральный тепловой пункт пройдет модернизацию.