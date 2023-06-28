В прокуратуре рассказали, сколько людей отбывают наказание в Новосибирской области

Стало известно, сколько людей отбывают наказание в Новосибирской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, сколько людей отбывают наказание в Новосибирской области. Статистику КП-Новосибирск озвучил старший прокурор отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний прокуратуры региона Андрей Ершов.

− В местах принудительного содержания содержатся в настоящее время порядка восьми тысяч человек. Речь о следственных изоляторах, исправительных учреждениях. Кроме того, отбываются наказания и без изоляции от общества. На учете уголовно-исполнительных инспекций стоит тоже около восьми тысяч граждан единовременно. Это условно осужденные, осужденные к принудительным работам, − рассказал КП-Новосибирск Андрей Ершов.

Он добавил, что на территории Новосибирской области созданы участки, функционирующие в режиме исправительного центра – УФИЦ. Они обеспечивают проживание граждан, осужденных к принудительным работам.

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