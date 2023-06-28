Более 11 тысяч жителей Новосибирска остались без света из-за непогоды

В Новосибирске более 11 тысяч жителей остались без света из-за ночного ливня и ураганного ветра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске более 11 тысяч жителей остались без света из-за ночного ливня и ураганного ветра. Об этом сообщили в телеграм-канале АО «Региональные электрические сети» (АО «РЭС»).

Отключения произошли в Кировском и Ленинском районах города.

− Произошло аварийное отключение 40 трансформаторных подстанций и 12 социально-значимых объектов. Без электричества остались более 11 тысяч человек, − рассказали в АО «РЭС».

Оперативные бригады сразу же стали работать над устранением проблемы. Восстановить электроснабжение пообещали к 10 утра.

Напомним, накануне МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за гроз, дождей и града, которые обрушатся на Новосибирскую область 28 июня.

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