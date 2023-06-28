Сотня новосибирских предприятий повышает производительность благодаря нацпроекту

Фото: Пресс-служба Агентства инвестиционного развития НСО

Причем это не только предприятия «старого» образца, но и новые, инновационные компании с современным оборудованием.

По данным министерства экономического развития НСО, которое курирует нацпроект в регионе, численность персонала предприятий-участников нацпроекта – более 20,5 тысячи человек, а суммарная выручка этих компаний составляет более 140 млрд рублей в год.

Обучение инструментам бережливого производства прошли уже более 2300 сотрудников. Кроме того, 139 руководителей разного уровня завершили программу «Лидеры производительности», а обучение по программе «Акселератор экспортного роста» для расширения рынков сбыта закончили 34 специалиста от 15 предприятий региона.

- Сейчас в нацпроекте «Производительность труда» участвует уже 97 предприятий области, еще несколько скоро зайдут в проект. Результаты хорошие, к примеру, в прошлом году компании, завершившие активную фазу проекта под руководством экспертов Регионального центра компетенций, увеличили выработку на 36%, сократили время протекания процесса на 29% и незавершенное производство – на 33%. Набор участников в проект продолжается: до конца 2024 года 165 новосибирских предприятий повысят производительность труда с помощью экспертов по бережливому производству, – отмечает директор Регионального центра компетенций АИР НСО Андрей Апатьев.

Нацпроект дает возможность компаниям не снижать темпы развития в современных реалиях, а наоборот, наращивать объемы производства в целях импортозамещения и снижать себестоимость продукции.

Благодаря участию в проекте предприятия имеют возможность воспользоваться инструментами бережливого производства для достижения высоких показателей финансово-экономической деятельности, а за счет программы ФРП получить возможность льготного финансирования до 300 млн рублей по ставке 1%.