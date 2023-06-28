«Я просто начал гнить заживо»: новосибирец, сбросивший 100 килограммов, чуть не лишился ног из-за веса

Александр Мартыненко сбросил 100 килограммов. Фото: предоставлено героем публикации / скриншот из видео с канала «Люди как люди»

У новосибирца Александра Мартыненко, весившего под 200 килограммов, начали гнить ноги. Врачи сказали прямо: «Не сбросите лишнее, придется проводить ампутацию». Страх остаться инвалидом стал мощной мотивацией для мужчины. В итоге Александр скинул 100 килограммов – своей историей он поделился с КП-Новосибирск.

В прошлом сибиряк весил 190 килограммов. Такая огромная нагрузка на нижние конечности не могла не ударить по здоровью.

− На нижних частях ног у меня начали открываться трофические язвы. Спать я мог только на полубоку. Отправной точкой стало то, что я понял: буду так жить − потеряю ноги. Из-за веса на голени стали появляться опарыши, я просто начал гнить заживо… − делится с КП-Новосибирск жуткими подробностями Александр.

В 2017 году мужчина сел на жесткую диету. Пил только кипяченую воду, перестал есть сладкое, отказался от ночных перекусов. В 2019 году в его жизнь вошел спорт.

Жизнь Александра перевернулась на 180 градусов, когда он сбросил целый центнер. Новосибирец оформил военный билет, официально устроился на работу и нашел свою любовь. Ведь раньше он не выходил из дома из-за жутких комплексов.

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