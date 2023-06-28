В Новосибирске ищут 13-летнего подростка в очках, пропавшего в Томской области

Подросток пропал в понедельник, 26 июня. Фото: телеграм-канал томской полиции

В Новосибирске ищут пропавшего 13-летнего Матвея Гусакова из Томской области. Ориентировка размещена в телеграм-канале ГУ МВД России по НСО.

Подросток пропал в понедельник, 26 июня. Примерно в 15:30 он ушел из дома в селе Мельниково Шегарского района и обратно уже не вернулся.

− Несовершеннолетний в июне 2023 года приехал из города Юрга Кемеровской области и проживал с родственниками. По предварительной информации, может находиться в Новосибирске, − рассказали в томской полиции.

Особые приметы подростка: носит очки.

Был одет в серо-черные штаны, ветровку теменного цвета и черную кепку.

Уважаемые читатели, если вы что-либо знаете о местонахождении подростка, позвоните в ОМВД России по Шегарскому району по телефонам: 02 (с сотового 102), 8-999-316-02-76.

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