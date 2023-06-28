В Новосибирске электричка насмерть сбила 18-летнего парня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Трагедия произошла в Новосибирске между станциями Левая Обь и Жилмассив. Там 27 июня электричка насмерть сбила 18-летнего парня. По данным УТ МВД СФО, молодой человек перебегал железнодорожные пути и не заметил поезд.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, у парня были внешние признаки алкогольного опьянения. Он переходил пути перед приближающимся составом. Поезд молодой человек, вероятно, не заметил. Машинист пытался затормозить, однако избежать наезда не удалось. Пострадавший умер до приезда медиков.

Сотрудники транспортной полиции передали материалы по ЧП в СК на транспорте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber