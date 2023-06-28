В Новосибирске вынесли приговор депутату Поповцеву, обвиняемому в фиктивном трудоустройстве матери троих детей. Фото: Мария НОВИКОВА

В Новосибирске Октябрьский районный суд вынес приговор депутату Заксорбания Глуб Поповцеву. Его обвиняли в том, что он фиктивно трудоустроил мать троих детей и начислял ей зарплату. При этом женщина по факту не выполняла своих обязанностей.

– Поповцева признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей в доход государства, – сообщает корреспондент КП-Новосибирск.

Ранее Поповцев не признал свою вину. Он полностью компенсировал причиненный Заксобранию ущерб. Депутат заявил, что просто хотел помочь многодетной женщине.

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