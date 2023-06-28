Совкомбанк Лизинг запускает программу «Умный лизинг» вместе с «Лабораторией Умного Вождения»

Изображение от gpointstudio на ru.freepik.com

Система «Элемент» в сочетании с телематической охранной платформой Connected Car открывает множество возможностей в режиме онлайн: диагностика технического состояния, контроль топлива, затрат, стиля вождения, удаленное управление функциями автомобилей, контроль геозон и т.д. Функционал системы и встроенных AI-технологий позволяет точно восстанавливать обстоятельства ДТП: динамику разгона или торможения перед столкновением, скорость и положение автомобиля, а за счет сервисов безопасности минимизирует риски противоправных действий со стороны третьих лиц.

Генеральный директор Совкомбанк Лизинг Антон Василенко:

– «Умный Лизинг» – это инфраструктура цифровизации для контроля, планирования и повышения эффективности управления автопарками. Наши клиенты смогут наполнять эту инфраструктуру своими автомобилями, масштабируя ее в зависимости от своих потребностей и задач. У клиентов, у нас и у страховщиков вся картина перед глазами, поэтому решение любых вопросов – от обслуживания и ремонта до разбора ДТП – становится чисто техническим.

При коллаборации финансового и технологического продуктов на этапе продажи лизингополучателю предоставляется полноценный виртуальный центр мониторинга, который в любой момент можно открыть в смартфоне или на компьютере.

Директор по развитию «Лаборатории Умного Вождения» Тимур Кузеев:

- Реализуя партнерство с Совкомбанк Лизинг, мы нацелены на синергию финансового и технологического продуктов, чтобы клиенты смогли получить финансовую выгоду в момент приобретения автомобиля, а также в период его использования благодаря телематической платформе. В ближайшем будущем совместно с коллегами мы планируем расширить доступность продукта для транспортных средств с предустановленным решением Эра-Элемент (Эра-ГЛОНАСС) в рамках специальных финансовых программ от Группы Совкомбанк.

Программа «Умный Лизинг» доступна для клиентов Совкомбанк Лизинг с 3 июля по всей России. Затем к сервису смогут подключиться клиенты, которые ранее приобрели транспортные средства в Совкомбанк Лизинг.

Реклама. ПАО «Совкомбанк».