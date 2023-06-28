Умерла Валентина Шалина – заслуженный врач РФ и экс-заведующая инфекционного отделения детской больницы Бердска

В Бердске Новосибирской области умерла заслуженный врач РФ Валентина Шалина. Фото: администрация Бердска.

В Бердске Новосибирской области умерла заслуженный врач РФ и экс-заведующая детским инфекционным отделением центральной городской больницы Валентина Шалина. Валентина Григорьевна не дожила дня до своего 99-летия. Скончалась Валентина Григорьевна 26 июня. Об этом рассказали в администрации Бердска.

– Почетный гражданин города Бердска, Валентина Григорьевна, родилась 27 июня 1924 года. В годы Великой отечественной войны будущий главврач городской детской больницы, работала на заводе им. В.П. Чкалова, за что тоже имеет награды: медаль «За доблестный труд», юбилейные медали, – говорится в сообщении администрации.

В Бердске медик работала участковым педиатром, заведующей детско-женской консультацией. А около 10 лет была главврачом городской детской больницы, ординатором и заведующей детским инфекционным отделением центральной городской больницы, уточнили в администрации.

Работе в бердском здравоохранении Валентина Григорьевна отдала более 40 лет. Она щедро делилась своими знаниями и опытом с молодым поколением врачей и воспитала достойную смену специалистов для больницы.

– Церемония прощания с Валентиной Григорьевной Шалиной пройдет 28 июня с 14:00 до 15:00 на улице Солнечной, 11А/1 (мемориальная компания «Ветеран»), – уточнили в администрации.

Редакция КП-Новосибирск выражает искренние соболезнования родным и близким Валентины Григорьевны.

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