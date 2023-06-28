Из Новосибирского зоопарка в Нижний Новгород отправили четыре пингвина и желтогрудую куницу

Четыре пингвина Гумбольта и желтогрудая куница переедут из Новосибирского зоопарка в Нижний Новгород. Фото: Новосибирский зоопарк
Четыре пингвина Гумбольта и желтогрудая куница переедут из Новосибирского зоопарка в Нижний Новгород. Отправка животных уже состоялась.
Пингвины, рожденные в 2020 и 2021 годах, а также харза − желтогрудая куница 2021 года рождения, будут жить на территории зоопарка «Лимпопо».
Перевозку осуществляли под контролем Россельхознадзора. Специалисты следили за процессом в аэропорту Толмачево.
− При перевозке зоопарковых питомцев соблюдены необходимые ветеринарно-санитарные требования, − отметили в пресс-службе Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новосибирской и Томской областям.
Кроме того, некоторых животных отправили в Краснодар. Туда перевезли пять обезьян − яванских лангуров, и гигантского муравьеда.
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