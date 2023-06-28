Пассажира самолета «Москва-Новосибирск» оштрафовали за курение во время перелёта. Фото: УТ МВД СФО.
В аэропорту Толмачево сотрудники транспортной полиции получили информацию о пассажире-нарушителе. Сотрудник авиакомпании сообщил, что мужчина, летевший рейсом «Москва-Новосибирск», курил на борту во время перелёта.
– Прибывшие на борт самолета сотрудники транспортной полиции установили, что 40-летний житель Новосибирска во время перелета курил в туалете лайнера, – сообщили в УТ МВД по СФО.
На нарушителя составили протокол за курение на борту и оштрафовали его.
В транспортной полиции напомнили, что курение в самолёте недопустимо. Авиакомпания вправе отказать в перевозке нарушителю.
– Курильщик будет обязан возместить возможный ущерб и убытки транспортной компании, – добавили в транспортной полиции.
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