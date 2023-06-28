Мертвую женщину нашли в запертой квартире на Холодильной улице в Новосибирске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске в Заельцовском районе города нашли труп пенсионерки. Тело обнаружили в запертой квартире. Спасателей на место вызвали родственники и соседи, так как женщина не отзывалась:

– Доступ в квартиру обеспечен. В квартире обнаружена женщина 1937 г.р. без признаков жизни, сообщает МАСС.

Известно, что тело 86-летней пенсионерки передали сотрудникам полиции. Что стало причиной смерти пожилой женщины, установит экспертиза.

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