Мертвую женщину нашли в запертой квартире на Холодильной улице в Новосибирске.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирске в Заельцовском районе города нашли труп пенсионерки. Тело обнаружили в запертой квартире. Спасателей на место вызвали родственники и соседи, так как женщина не отзывалась:
– Доступ в квартиру обеспечен. В квартире обнаружена женщина 1937 г.р. без признаков жизни, сообщает МАСС.
Известно, что тело 86-летней пенсионерки передали сотрудникам полиции. Что стало причиной смерти пожилой женщины, установит экспертиза.
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