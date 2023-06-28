В Новосибирской области из-за ремонта путей изменится расписание двух пригородных поездов

Изменения будут действовать 3 и 4 июля. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новосибирцев предупредили об изменении расписания двух пригородных поездов сообщением Новосибирск – Коченево. Причина в ремонте путей, сообщили в компании АО «Экспресс-пригород».

Изменения будут действовать 3 и 4 июля. Корректировка во времени следования составит от двух минут до получаса.

Так, 3 июля электропоезд № 6327 Новосибирск – Коченево стартует из Новосибирска в 21:58. Это на 30 минут позже, чем обычно. На станцию Коченево поезд прибудет в 23:10 – тоже на полчаса позже.

4 июля электропоезд № 6334 Коченево – Новосибирск отправится из рабочего поселка в 7:01, что соответствует расписанию. От остановочного пункта «3307 км» он отъезжает в 7:28, то есть на две минуты позже. Со станции Обь отправляется в 7:47 − на пять минут позже. На станцию Новосибирск-Главный поезд прибывает в 8:17 – на пять минут позже.

− Пригородная компания «Экспресс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании, − говорится в публикации.

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