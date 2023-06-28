В Центральном районе Новосибирска загорелся частный жилой дом

Сообщение о пожаре поступило в 7:23 утра. Фото: Сергей ГАПОН

В среду, 28 июня, произошел пожар в частном жилом доме, расположенном на улице Островского. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

Судя по снятым очевидцами кадрам, огонь объял крышу дома. В небо поднимался черный столб дыма.

В ГУ МЧС России по Новосибирской области поделились подробностями происшествия. В пресс-службе рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 7:23 утра. Через пять минут на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения.

− Происходило открытое горение частного жилого дома. Была угроза распространения огня на соседний дом − там плотная застройка. Была проложена магистральная линия. Из частного дома эвакуировали газовый баллон, − уточнили в МЧС.

В пресс-службе добавили, что выезд с улицы Островского на улицу Ипподромскую перекрыли.

В 7:45 пожар потушили. По оперативным данным, погибших и пострадавших нет.

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