Из Красноярска в Новосибирск будет летать еще один рейс

Полеты будет выполнять авиакомпания S7 Airlines. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще один рейс запустят из Красноярска в Новосибирск. Полеты будет выполнять авиакомпания S7 Airlines.

Дополнительные самолеты по этому направлению начнут летать с 30 июня. Рейс будет ежедневным и пятым по счету.

Вылет из Красноярска назначен на 22:05. В столице Сибири самолет приземлится в 23:35. Время в пути составит полтора часа.

Из Новосибирска самолет будет вылетать в 20:10. В Красноярске пассажиры окажутся в 21:30. Время в пути – один час 20 минут.

− Стоимость перелета в одну сторону − от 4 164 рублей (без багажа). Туда-обратно − от 7 828 рублей (без багажа), − уточнили в телеграм-канале авиакомпании.

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