Машина перевернулась: в Новосибирской области 57-летний мужчина погиб в ДТП

В Коченевском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Коченевском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Водитель не справился с управлением, после чего его авто вылетело в кювет и перевернулось. Мужчина погиб на месте, сообщили в Госавтоинспекции по региону.

Трагедия произошла около 23:40 27 июня. За рулем автомобиля Toyota Surf сидел 57-летний мужчина. Он ехал по автодороге «Антиповка – Антоновка» со стороны села Антоновка в направлении села Поваренка.

На втором километре дороги иномарка съехала с проезжей части.

− В настоящее время проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются, − отметили в Госавтоинспекции.

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