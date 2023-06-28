Дождь и сильный ветер: новосибирцам рассказали о погоде 28 июня

Погода в Новосибирске в среду, 28 июня, будет далека от идеальной. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Новосибирске в среду, 28 июня, будет далека от идеальной. Синоптики прогнозируют дождь, грозу и сильный ветер. Прогноз опубликован на портале Западно-Сибирского УГМС.

В первой половине дня будет прохладно – до +19 градусов. К вечеру воздух прогреется до +22.

− В первой половине дня ожидается временами небольшой дождь, местами гроза, − предупреждают синоптики.

Будет дуть юго-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Местами пройдет умеренный дождь.

Накануне вечером, 27 июня, в Новосибирской области бушевала стихия. Небо затянули жуткие облака, начался ливень, а в некоторых районах выпал крупный град.

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