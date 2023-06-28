Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июня 2023 0:28

Дождь и сильный ветер: новосибирцам рассказали о погоде 28 июня

В Новосибирске 28 июня обещают дождь и сильный ветер
Анастасия ХРОМЫХ
Погода в Новосибирске в среду, 28 июня, будет далека от идеальной.

Погода в Новосибирске в среду, 28 июня, будет далека от идеальной.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Новосибирске в среду, 28 июня, будет далека от идеальной. Синоптики прогнозируют дождь, грозу и сильный ветер. Прогноз опубликован на портале Западно-Сибирского УГМС.

В первой половине дня будет прохладно – до +19 градусов. К вечеру воздух прогреется до +22.

− В первой половине дня ожидается временами небольшой дождь, местами гроза, − предупреждают синоптики.

Будет дуть юго-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Местами пройдет умеренный дождь.

Накануне вечером, 27 июня, в Новосибирской области бушевала стихия. Небо затянули жуткие облака, начался ливень, а в некоторых районах выпал крупный град.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber