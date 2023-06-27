Стало известно, за сколько новосибирцы смогут отдохнуть в Арабских эмиратах этим летом

Отдых в ОАЭ оказался одним из самых бюджетных. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Самым дешевым для жителей Новосибирска оказался отдых в Юго-Восточной Азии и ОАЭ. О ценах и условиях пишет NEWS.ru со ссылкой на генерального директора одного из туроператоров Мурадяна.

— Самый бюджетный отдых сейчас идет по направлениям в Юго-Восточной Азии (та же Шри-Ланка), Арабские Эмираты. Цены меняются в среднем раз в неделю, страны перебрасываются между собой направлениями, поэтому даже самый бюджетных отдых обойдется не меньше, чем в 60 тысяч рублей за неделю, — отметил специалист.

За горящий тур в Турцию придется выложить около 50 тысяч на человека. В Египет дороже — около 70-80 тысяч рублей. Если говорить о бюджетном отдыхе, то довольно дешево можно отдохнуть в Армении — за 35 тысяч на человека.

— Максимальные опции для туристов появятся в июле, будут точно горящие предложения как по СНГ, так и по Азии, и второй элемент удешевления — это бархатный сезон, то есть это сентябрьские даты, после школьных каникул, — добавил Мурадян.

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