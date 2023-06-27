В Новосибирске пассажир оставил 1000 рублей чаевых за то, что в такси не играла музыка

Предприимчивая водительница уже удивляла новосибирцев. Фото: предоставлено Людмилой Ожанской.

В Новосибирске пассажир такси оставил 1000 рублей чаевых водительнице за аудиокнигу вместо музыки. Историю приятной поездки Валерий Кутузов рассказал КП-Новосибирск.

— На такси езжу очень редко. Воспользовался популярным сервисом — приехала Kia. Был очень приятно удивлен, когда вместо непонятной музыки или шипения радио и услышал звуковое чтение книги. Всю поездку слушал «Гранатовый браслет» Александра Куприна, — рассказывает новосибирец.

Водителем оказалась популярная в городе таксистка Людмила Ожанская. В качестве благодарности пассажир предложил даме 5000 рублей, но она отказалась. В итоге скромная любительница классики все же согласилась принять тысячу.

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