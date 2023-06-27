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НовостиОбщество27 июня 2023 16:11

Новосибирский батальон «Вега» наградили орденом Жукова

Президент России высоко оценил заслуги сибиряков на СВО
Данила ШУЛЯК
Президент России высоко оценил заслуги сибиряков на СВО.

Президент России высоко оценил заслуги сибиряков на СВО.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Добровольческий батальон «Вега» из Новосибирска наградили орденом Жукова. Президент России Владимир Путин высоко оценил заслуги сибирских бойцов на специальной военной операции. Об этом сообщает «Царьград Новосибирск» со ссылкой на основателя подразделения Андрея Панферова.

Похвалы и почетного ордена удостоили 24-ю бригаду спецназа, в состав которой и входит батальон «Вега».

— За умелые действия в борьбе с превосходящими силами противника, за мужество, героизм и стойкость личного состава, — процитировал в разговоре с «Царьград Новосибирск» приказ президента Андрей Панферов.

Владимир Путин подписал указ о награждении еще на прошлой неделе, но весть дошла только сейчас.

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