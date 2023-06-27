Бесплатный вытрезвитель для новосибирцев откроют осенью 2023 года

По фото сразу и не догадаешься, что это - вытрезвитель. Фото: предоставлено Ольгой Незамаевой.

Осенью 2023 года в Новосибирске откроют первый вытрезвитель. Он будет работать бесплатно. Градоначальник Анатолий Локоть рассказал о заведении на выездном совещании. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Как отметил мэр, на строительство вытрезвителя выделяли 30 миллионов рублей. За год специализированный центр будет обслуживать больше 7 тысяч человек.

— Там создадут все условия для естественного вытрезвления. В центре планируют оказывать доврачебную медицинскую помощь, в штате вытрезвителя будут работать 28 сотрудников: административные работники, медицинские сестры, фельдшеры, уборщики и специалисты по безопасности. Затраты на содержание учреждения будут составлять около 25 миллионов в год. Центр рассчитан на 20 человек единовременного пребывания, — отметила начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Незамаева.

В здании площадью почти 500 квадратов будут работать кафе самообслуживания, разные кабинеты и комнаты пребывания для мужчин и женщин.

Вытрезвитель по улице Старое шоссе, 140/1 откроют осенью 2023 года.

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