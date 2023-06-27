С перепелиное яйцо: жители Новосибирской области присылают фото огромного града

Мощный град выпал в Чановском районе. Фото: предоставлено читателями.

Вечером 27 июня жители Чановского района Новосибирской области неприятно удивились погоде: вместе с мощным ливнем город усыпало огромным градом. Своими фото и видео очевидцы поделились с КП-Новосибирск.

— Мощный ливень начался где-то в 18:00. Вместе с ним пошел и град. Не знаю, повредило ли что-то стихией, но град был очень сильный, — рассказала местная жительница Рита.

По словам девушки, ливнем затопило все грядки — на фото можно увидеть и белые льдинки. Некоторые из них размером с перепелиное яйцо.

Тем временем жители Новосибирска уже готовятся к движущимся на город тучам. Некоторые даже начали накрывать свои машины, опасаясь такого же мощного града.

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