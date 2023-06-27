Новосибирцы присылают снимки необычных вымеобразных облаков

Обычно такие облака встречают в тропических широтах. Фото: Дмитрий Букевич / Наталья Третьякова.
Вечером 27 июня новосибирцы восхитились необычными облаками. В редакцию КП-Новосибирск горожане присылают фотографии чудного неба.
На снимках видно, что облака имеют специфическую форму — ячеистую или сумчатую. Известно, что для наших краев это очень специфическое явление. Чаше всего вымеобразные облака или «мамматусы» встречают в тропических широтах.
Одна «маленькая» ячейка такого облака, как ни странно, имеет размер около полукилометра.
В Новосибирской области явление можно наблюдать из-за грозовых штормов.
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