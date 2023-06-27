Директор Новосибирского зоопарка пересчитает голоса за выбор имен медвежат

Имена менять не будут. Фото: https://vk.com/novosibirsk_zoo.

Директор Новосибирского зоопарка имени Шило пересмотрит итоги голосования за имена медвежат. Об этом сообщила вице-мэр города Анна Терешкова на оперативном совещании.

— Этот вопрос мы снимем, сейчас я попросила Андрея Шило полностью поднять голосование на разных порталах и в самом зоопарке, где голосовали жители, чтобы снять нюансы, — отметила политик.

Однако мэр Новосибирска Анатолий Локоть в свою очередь заявил, что решение менять не стоит.

— Что касается имен, хочу напомнить всем, что вообще-то почетный житель Новосибирска Анна Кикина озвучивала эти имена и мы договорились, что эти имена полетят в космос. Думаю, что надо успокоить общественное мнение и остановиться на этом решении. Оно состоялось и менять его не стоит, — заявил глава города.

Еще 25 июня космонавт Анна Кикина огласила имена малышек — тогда победил вариант Белка и Стрелка. Но горожане начали массово возмущаться, считая голосование липовым.

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