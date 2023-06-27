В первом вытрезвителе Новосибирска за год будут обслуживать 7 тысяч человек

Уже в 2023 году в Новосибирске откроют первый вытрезвитель. Фото: предоставлено Ольгой Незамаевой.
В новом и единственном вытрезвителе Новосибирска, который откроют в Первомайском районе, ежегодно будут обслуживать 7 тысяч человек. Мэр города Анатолий Локоть рассказал о заведении на выездном совещании. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
— На строительство специализированного центра выделяли 30 миллионов рублей. В год здесь планируется обслуживать более семи тысяч человек. Мы рассматриваем эту проблему как социальную. Вовремя оказанная медицинская, социальная помощь — это спасение человеческой жизни и здоровья, возвращение в нормальную жизнь, — отметил градоначальник.
В вытрезвителе будут работать 28 сотрудников, в том числе административные работники, медсестры, фельдшеры и специалисты по безопасности.
— Затраты на содержание учреждения будут составлять около 25 миллионов рублей в год. Центр рассчитан на 20 человек единовременного пребывания, — пояснила начальник департамента по социальной политике мэрии города Ольга Незамаева.
Вытрезвитель откроют в Первомайском районе по адресу Старое шоссе, 140/1. Здание будет почти 500 квадратов. Сейчас рабочие занимаются отделкой помещений.
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