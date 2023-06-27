В Косихе завершился фестиваль Роберта Рождественского

Участники в разноцветных дождевиках плясали, несмотря на непогоду. Фото: Екатерина Карзова
В Косихе Алтайского края завершился яркий фестиваль Роберта Рождественского. О том, что там было, рассказали журналисты altapress.ru.
В итоговый день фестиваля, 24 июня, погода устроила неприятный сюрприз. Шел сильный дождь, однако участники не обращали на него внимание.
На территории расположилась выставка оружия казаков. Там можно было сфотографироваться с шашками и даже перерубить лозину. На соседней площадке учили изготавливать тряпичные куклы-обереги.
Для тех, кто проголодался, стояли палатки с шашлыком, чебуреками и горячим кофе. Также всех желающих угощали пирогами и травяным чаем по рецептам семьи Роберта Рождественского из книги «Жили-были, ели-пили».
Изюминкой фестиваля стал ряд с палатками, стилизованными под ушедшую эпоху Роберта Рождественского.
− Эдакая визуализация песни «Город детства», если бы лирический герой смог купить плацкартный билет в прошлое. По ней можно понять, какими были школы, детские сады, паспортные столы и многое другое, − говорится в тексте.
На танцевальной площадке было ярко и весело – участники в разноцветных дождевиках плясали, несмотря на непогоду. Атмосферой фестиваля пропитались все, от мала до велика.
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