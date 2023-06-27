С начала 2023 года в Новосибирской области сбили 52 лося и косуль

С начала 2023 года в регионе насмерть сбили 52 лося и косуль.
Фото: Андрей АБРАМОВ
В минприроды Новосибирской области сообщили: с начала 2023 года в регионе насмерть сбили 52 лося и косуль. Ущерб диким животным специалисты оценивают в 2,8 миллиона рублей.
— В текущем году зафиксировано 51 дорожно-транспортное происшествие с участием диких животных, в результате столкновений погибли 21 косуля сибирская и 31 лось. Из 2,8 миллиона рублей ущерба, предъявленного страховых компаниям, возместили более 1,7 миллиона, — уточнили в министерстве.
Сотрудники назвали места, в которых чаще всего сбивают диких зверей. Это Кудряшовский бор, Сузунский заказник и трассы: Мошковское и Тогучинское направления.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, как под городом грузовик перевернулся, на скорости наехав на сбитого лося.
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