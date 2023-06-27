Новосибирцы могут увидеть в небе метеорный поток Боотиды до 22 июля 2023 года

Сейчас самый разгар июньского «звездопада». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирцы и жители области могут наблюдать метеорный поток Июньские Боотиды до 2 июля. Пик астрономического события был в ночь с 26 на 27 июня. Об этом сообщили в Telegram-канале «Роскосмоса».

— Обычно это слабый метеорный поток, но иногда наблюдается всплеск его активности. Так, к примеру, было в 1916 году, что и привело к его открытию, а также в 1998 и 2004 годах, — указано в посте.

Эксперты отмечают, что шансов увидеть летящие метеоры больше при ясном небе и несильно яркой луне.

При этом интенсивность Июньских Боотид непостоянная — неясно, как много космических тел пролетят мимо Земли. Пока в Новосибирске грозы и облака, однако шанс увидеть явление есть — метеоры будут пролетать мимо до 2 июля.

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