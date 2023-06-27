«Сегодня в белом танце кружимся…»: в Новосибирске женщина разделась и устроила танцы на улице

Женщина продемонстрировала всем черные стринги. Фото: стоп-кадр из видео «Новосибирск с огоньком»

В Новосибирске женщина стянула с себя платье прямо на улице, после чего закружилась в танце. Ее сняли на видео случайные прохожие.

Запись появилась в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком». Видно, что сибирячка разделась средь бела дня − на глазах у обескураженных местных жителей. Женщина продемонстрировала черные стринги.

− Они пытались, но не смогли ее остановить, − пошутил автор публикации.

Увиденное повеселило интернет-пользователей.

− Сегодня в белом танце кружимся. Наверное, мы с тобой подружимся… − вспомнила популярную в прошлом песню одна из местных жительниц.

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