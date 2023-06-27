В Новосибирске на улицах Коммунистической и Октябрьской введут одностороннее движение

На двух улицах сделают одностороннее движение. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В мэрии Новосибирска сообщают об изменениях движения на двух улицах города. Кроме этого, еще одну улицу сузят.

— С 30 июля по улице Коммунистической — от проезда Виктора Ващука в сторону Красного проспекта — введут одностороннее движение. Это же касается и улицы Октябрьской, — указано в объявлении муниципалитета.

Это нужно, чтобы обезопасить дорожное движение — предложение УГИБДД ГУ МВД по Новосибирской области.

Соответствующие знаки установят 30 июля.

Также с 10 июля по 30 августа на 3 метра сузят улицу Гребенщикова — в районе здания №29 по улице Мясниковой. Как уточнили в мэрии, это связано с прокладыванием там теплосети.

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