Новосибирец пожаловался на таксиста, который угрожал ему пистолетом во дворе дома

Мужчина-таксист вел себя неадекватно и шатался. Фото: стоп-кадр из видео «АСТ-54»

Житель Новосибирска пожаловался на агрессивного таксиста, который угрожал ему пистолетом во дворе дома. О конфликте он рассказал в группе «АСТ-54».

Инцидент произошел вечером 24 июня. Сибиряк объезжал жилой дом, расположенный по адресу Чемская, 4. В какой-то момент ему навстречу выехал автомобиль такси. Мужчины не могли решить, кто кого пропустит.

Эта ситуация вывела таксиста из себя, и он вышел на разборки. При этом, по словам автора публикации, мужчина вел себя неадекватно и шатался.

− Подойдя ко мне, водитель начал угрожать пистолетом и настаивать, что он прав, − рассказал новосибирец.

Сибиряк отметил, что вызвал на место сотрудников полиции. В итоге таксист уехал до появления правоохранителей. Во время движения он чуть не задел припаркованные автомобили.

КП-Новосибирск обратилась за комментарием в ГУ МВД России по региону, там пообещали уточнить информацию по инциденту.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber