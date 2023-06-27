Новосибирец пожаловался на таксиста, который угрожал ему пистолетом во дворе дома

Мужчина-таксист вел себя неадекватно и шатался. Фото: стоп-кадр из видео «АСТ-54»
Житель Новосибирска пожаловался на агрессивного таксиста, который угрожал ему пистолетом во дворе дома. О конфликте он рассказал в группе «АСТ-54».
Инцидент произошел вечером 24 июня. Сибиряк объезжал жилой дом, расположенный по адресу Чемская, 4. В какой-то момент ему навстречу выехал автомобиль такси. Мужчины не могли решить, кто кого пропустит.
Эта ситуация вывела таксиста из себя, и он вышел на разборки. При этом, по словам автора публикации, мужчина вел себя неадекватно и шатался.
− Подойдя ко мне, водитель начал угрожать пистолетом и настаивать, что он прав, − рассказал новосибирец.
Сибиряк отметил, что вызвал на место сотрудников полиции. В итоге таксист уехал до появления правоохранителей. Во время движения он чуть не задел припаркованные автомобили.
КП-Новосибирск обратилась за комментарием в ГУ МВД России по региону, там пообещали уточнить информацию по инциденту.
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