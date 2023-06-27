Совкомбанк выпустил первую e-закладную, подписанную УНЭП

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В июне Совкомбанк первым в стране выпустил электронную закладную, подписанную клиентом усиленной неквалифицированной электронной подписью (УНЭП) через сервис «Госключ».

Ранее, в конце мая, Совкомбанк анонсировал начало выпуска электронных закладных на первичном рынке и возможность дистанционного оформления электронной закладной с помощью «Госключа». Это стало возможно благодаря методологической поддержке института развития ДОМ.РФ и сервису электронной регистрации сделок с недвижимостью SmartDeal.

Сегодня клиенты банков, как правило, используют усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) для подписания электронной закладной. При этом для выпуска УКЭП требуется «физическая» идентификация клиента и оформление заявления на выпуск УКЭП, что удлиняет и усложняет процесс.

Выпуск УНЭП в сервисе «Госключ» доступен пользователям в режиме онлайн. Для этого достаточно скачать приложение «Госключ», пройти регистрацию с помощью подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуги». Выпуск УКЭП в приложении «Госключ» также возможен, но для этого для идентификации в соответствии с законодательством применяется действующий загранпаспорт РФ нового образца, телефон и устройство с NFC либо подтвержденная биометрия в единой биометрической системе (ЕБС).

В настоящее время любой ипотечный кредит в Совкомбанке можно оформить дистанционно. Достаточно один раз прийти в офис банка, все остальное можно сделать удаленно – от подписания кредитной документации до регистрации права и ипотеки в Росреестре.

- Возможность использования УНЭП в банковской сфере - большой шаг в сторону упрощения и повышения доступности банковских услуг для клиентов. Совкомбанк начал активно выпускать электронные закладные в 2021 году, сейчас мы видим значительные преимущества электронных закладных перед бумажными. Электронная закладная - будущее ипотечного кредитования в России. Благодарим коллег из SmartDeal за помощь в организации подписания и регистрации электронной закладной с УНЭП, а также ДОМ.РФ за создание и развитие инноваций в сфере электронной закладной и электронной регистрации, - отметила Ольга Коваленко, руководитель департамента ипотечного кредитования Совкомбанка.

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