Прокурор Новосибирской области Бучман проверил организацию водоснабжения в Ордынском районе

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман посетил Ордынский район. Фото: прокуратура НСО

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман посетил Ордынский район и проверил, как организовано водоснабжение в некоторых населенных пунктах. Одним из поводов для поверки стали жалобы со стороны местных жителей.

С проблемой столкнулись жители села Козиха. В конце 2022 года там вышла из строя одна из четырех водозаборных скважин. Это негативно повлияло на давление воды в селе.

− После прокурорского вмешательства разработана проектно-сметная документация на строительство новой скважины с системой водоподготовки, предусмотрены бюджетные средства на эти цели, в настоящее время завершается процедура отбора подрядчика, − рассказали в прокуратуре НСО.

Скважину планируют построить до октября этого года.

Также Александр Бучман посетил рабочий поселок Ордынское, где проверил готовность комплекса сооружений очистки подземных вод. Подрядчик нарушил сроки сдачи объекта в эксплуатацию. Сотрудники прокуратуры внесли представления руководителям органов власти, в отношении должностного лица подрядной организации возбудили дело об административном правонарушении.

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