«Ура! Манульчики!»: в Новосибирском зоопарке родились 5 диких котят

Манулят показали впервые. Фото: Новосибирский зоопарк / Владимир Габов.

Посетителям Новосибирского зоопарка показали котят-манулов. Они родились еще 29 апреля, но только сейчас начали выходить на прогулки. Это первое потомство молодой пары — Евы и Ачи. Биологи и ветеринары осмотрели малышей и определили их пол.

— Это три мальчика и две девочки. Мама очень хорошо о них заботится. Наше вмешательство не требуется, – рассказывает Новосибирскому зоопарку зоолог Юлия Коновалова.

По взгляду мамы видно — в обиду не даст. Фото: Новосибирский зоопарк / Владимир Габов.

Малыши очень уязвимы и подвержены инфекционным заболеваниям, поэтому сотрудники зоопарка стараются обеспечить им безопасную среду и осторожны с прогулками.

Пока малыши очень слабые — за ними тщательно наблюдают. Фото: Новосибирский зоопарк / Владимир Габов / Дмитрий Находов.

Новосибирцы отреагировали на новость о пополнении в семье манулов радостными возгласами в комментариях:

— Ура! Манульчики!

— Больше манулов - хороших и разных!

— Поздравляем с пополнением манульего семейства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber