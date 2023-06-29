«Родила и созналась»: в Новосибирске девушка получила срок за выплаты на нерожденного ребенка

Будущая мать подделала свидетельство о рождении ребенка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Молодая жительница Новосибирска получила почти полмиллиона выплат на еще нерожденного ребенка, созналась и пошла под суд. Подробности приговора сообщили в прокуратуре Октябрьского района.

События происходили 19 июня 2020 года. По данным следствия, 21-летняя девушка пришла в «Центр социальной поддержки населения Октябрьского района г. Новосибирска» и подала заявление о назначении пособия на ребенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением первенца. Девушка предоставила специалистам поддельное свидетельство о рождении ребенка, ей назначили ежемесячную выплату.

Девушка получала выплаты почти два года – с 19 июня 2020 года по 14 января 2022 года. В январе подсудимая получила последнюю выплату и не стала их продлевать. Согласно материалам дела, сумма ущерба составила более 443 587 рублей.

- В сентябре 2022 года девушка пришла в указанный центр социальной поддержки, где призналась, что два года назад предоставила им поддельные документы. Позднее обратилась и в прокуратуру и сообщила о совершенном преступлении. Поддельное свидетельство получило от неустановленного лица. Ранее не была судима, на учетах не состояла и характеризовалась положительно. Сейчас воспитывает малолетнего ребенка, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Октябрьского района Анастасия Папина. - В последнем слове она раскаялась в содеянном. Просила строго не наказывать, готова возмещать ущерб.

Октябрьский районный суд назначил молодой матери 2 года условно с испытательным сроком в 2 года за хищение в сфере соцвыплат. Приговор в законную силу не вступил, гражданский иск о возмещении ущерба удовлетворен.

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