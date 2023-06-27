Перелез через балкон на 7 этаже: новосибирец украл из квартиры экс-сожительницы ЖК-монитор

В Новосибирске раскрыли кражу, совершенную еще 3 января. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске раскрыли кражу, совершенную еще 3 января. В полицию обратилась жительница Кировского района – она сообщила, что из ее квартиры украли ЖК-монитор за 25 тысяч рублей.

Спустя некоторое время полицейские вышли на след предполагаемого преступника. Им оказался ранее судимый за кражу 42-летний местный житель.

Оказалось, что мужчина находился в гостях в соседней квартире. Он знал, что за стенкой проживает его бывшая возлюбленная. В какой-то момент сибиряк решил проникнуть к ней в квартиру.

− Мужчина решил перелезть через балкон на высоте 7 этажа на балкон соседней квартиры, чтобы проникнуть в жилище бывшей сожительницы. Попав на балкон, фигурант отжал балконную дверь и проник в жилище, − рассказали в ГУ МВД России по НСО.

Оказавшись на месте, злоумышленник схватил ЖК-монитор и скрылся через входную дверь. Похищенное он успел сбыть.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 158 УК РФ – «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Мужчину заключили под стражу, ему грозит до шести лет лишения свободы.

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