«Черепа белеют на берегу»: новосибирское водохранилище размывает кладбище начала 18 века

Берег усыпан останками людей. Фото: предоставлено героем публикации.

На острове Чингис в Ордынском районе Новосибирской области разрушается старое кладбище начала 18 века. Старые захоронения каждый год вымывает водами Обского моря. О проблеме КП-Новосибирск рассказал историк и постоянный участник археологических экспедиций Вячеслав Карманов.

— Вот уже десятки лет с 1990-х годов воды подмывают кладбище, лишая новосибирцев страниц истории об их предках — считают археологи.

Берег уже усыпан сотнями костей и гробов, прочих похоронных атрибутов. Особенно ужасает, признается Вячеслав, вид детских черепов, лежащих на песке.

При этом, как говорит историк, есть много признаков, которые указывают, что это — вовсе не простое кладбище.

— Даже гробы, которые торчат из берегов, необычны: это гробы-колоды, выдолбленные из цельного куска дерева. В таких и хоронили староверов, которые населяли деревню в 1720-30 годах. Исследования могил и предметов, с которыми хоронили наших предков, позволяют заявить: здесь жили староверы, пришедшие из Русского Севера, либо из Белоруссии.

Историки и археологи хотят, чтобы это место признали памятником культуры — тогда с помощью раскопок и дальнейшего перезахоронения удастся сохранить эти вехи истории из жизни сибирских предков.

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