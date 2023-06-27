МегаФон обеспечил скоростным интернетом участников VKFest в Новосибирске

Фото: Андрей БОРИСЕНКОВ

С первых минут фестиваля и до его завершения телеком-оборудование МегаФона обеспечивало мобильным интернетом 4G и современными голосовыми вызовами VoLTE абонентов более чем из 40 регионов. Около 15 тысяч участников со всей России встретились с любимыми артистами и блогерами, подискутировали о науке и творчестве в рамках мастер-классов от «Знание. Лекторий», а также поучаствовали в конкурсах и спортивных состязаниях. В день проведения мероприятия абоненты «прокачивали» за час около 100 гигабайт трафика.

Больше всего любителей современной музыки, ярких впечатлений и хорошего настроения приехало из Кузбасса, Барнаула и Томска. Также в пятёрку наиболее активных городов по количеству участников вошли Москва и Подмосковье, Якутия, Иркутск и Омск. Максимальные нагрузки на сеть совпали с временем вечерних выступлений музыкальных хедлайнеров - Басты, Seville (Artik&Asti), FEDUK.

Самые яркие моменты фестивальной тусовки гости транслировали онлайн в социальных сетях и блогах, отправляли фото и видео через мессенджеры с мастер-классов в сфере культуры и искусства, спорта, современных биоинженерных, IT-технологийи других.

- При проведении массовых мероприятий нагрузка на сеть оператора существенно возрастает, поэтому необходимо заранее подготовить оборудование. Инженеры заблаговременно модернизировали существующие базовые станции и увеличили пропускную способность сети. Также для увеличения ёмкости сети и улучшения сигнала на территории парка была развернута передвижная базовая станция, – отмечает директор МегаФона в Новосибирской области Денис Трофимчук. – Передвижная станция – это особый радиотехнический комплекс, позволяющий организовать сеть мобильной связи 2G/3G и 4G. Она работает абсолютно автономно и может раздавать интернет в любых условиях, а для ее обслуживания достаточно двух специалистов.