Новосибирские приставы выдворили из России афроамериканку, занимавшуюся проституцией

Гражданка Нигерии приехала в Россию, чтобы учиться в Санкт-Петербурге. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Афроамериканку, занимавшуюся проституцией, выдворили из России новосибирские приставы. 26-летняя девушка незаконно находилась на территории РФ.

Выяснилось, что гражданка Нигерии приехала в Россию, чтобы учиться в Санкт-Петербурге. Виза у нее была оформлена с октября по ноябрь 2015 года. Однако после того, как срок действия документа истек, девушка не подала заявление на получении регистрации по месту пребывания.

Афроамериканка приехала в Новосибирск и поселилась в Дзержинском районе. Ранее девушку привлекали к административной ответственности за занятия проституцией и нарушение режима проживания в РФ. Ей назначили штраф в размере пяти тысяч рублей и постановили применить к ней административное выдворение, сообщили в ГУ ФССП России по региону.

Однако иностранка не уехала из России. В итоге нарушительницу задержали судебные приставы. Было решено выдворить ее за пределы РФ в принудительной форме.

− Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов препроводили иностранку до пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, − отметили в публикации.

Ранее КП-Новосибирск писала, что 41 мигранта выдворили из Новосибирской области за неделю.

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