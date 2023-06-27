Новосибирские приставы выдворили из России афроамериканку, занимавшуюся проституцией

Гражданка Нигерии приехала в Россию, чтобы учиться в Санкт-Петербурге.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Афроамериканку, занимавшуюся проституцией, выдворили из России новосибирские приставы. 26-летняя девушка незаконно находилась на территории РФ.
Выяснилось, что гражданка Нигерии приехала в Россию, чтобы учиться в Санкт-Петербурге. Виза у нее была оформлена с октября по ноябрь 2015 года. Однако после того, как срок действия документа истек, девушка не подала заявление на получении регистрации по месту пребывания.
Афроамериканка приехала в Новосибирск и поселилась в Дзержинском районе. Ранее девушку привлекали к административной ответственности за занятия проституцией и нарушение режима проживания в РФ. Ей назначили штраф в размере пяти тысяч рублей и постановили применить к ней административное выдворение, сообщили в ГУ ФССП России по региону.
Однако иностранка не уехала из России. В итоге нарушительницу задержали судебные приставы. Было решено выдворить ее за пределы РФ в принудительной форме.
− Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов препроводили иностранку до пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, − отметили в публикации.
Ранее КП-Новосибирск писала, что 41 мигранта выдворили из Новосибирской области за неделю.
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