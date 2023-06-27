Новосибирской семье выплатили 4 миллиона рублей компенсации за случайную смерть дочки на стройке

Тогда девочку не смогли спасти. Фото: Влад Комяков

Новосибирский областной суд разобрался в страшной трагедии со смертью девочки на стройке. Ее родители — Сергей и Юлия Нечепуренко, судились с ООО «Завод строительных материалов 7» с требованием компенсировать моральный вред за потерю ребенка.

— Еще в мае 2019 года девочка получила травмы, не совместимые с жизнью, в результате преступного бездействия руководства стройфирмы. Тогда девочка свободно прошла на стройку, где на нее с высоты упали стройматериалы, — сообщает пресс-служба суда.

Сами родители оценили моральный вред в 1,5 миллиона рублей. Из-за того, что смерть девочки наступила из-за нарушений градостроительного законодательства, с ответчика в пользу истцов взыскали еще 3 миллиона.

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