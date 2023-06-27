В Новосибирске судят работника колонии, из-за халатности которого один осужденный убил другого

На судебном заседании подсудимый вину не признал. Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области.

Барабинский районный суд Новосибирской области разберется в деле Владимира Ябса — некогда сотрудника ИК-13. Его будут судить по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

— Первого марта 2023 года на территории ФКУ ИК-13 в селе Раисино Убинского района один осужденный убил другого. Это случилось, потому что обвиняемый недобросовестно и небрежно исполнял служебные обязательства — не контролировал хранение, учет, выдачу и использование осужденными колюще-режущего инструмента.

В итоге халатность работника колонии привела к тому, что один заключенный убил другого.

На судебном заседании подсудимый вину не признал.

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