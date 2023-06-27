В Новосибирске вынесли приговор членам «банды Тамерлана», устроившим стрельбу на рынке. Фото: Мария НОВИКОВА

В Ленинском районном суде Новосибирска 27 июня закончили разбирать уголовное дело так называемой «банды Тамерлана». Вооруженное столкновение рыночных торговцев и дальнобойщиков с крепкими, парнями произошло 4 года назад. Но этот хулиганский эпизод оказался лишь вершиной айсберга: выяснилось, что на оптовке процветало вымогательство в стиле лихих девяностых.

Всех четверых фигурантов в зависимости от их ролей в совершении преступлений признали виновными в многочисленных вымогательствах, грабежах, хулиганстве, краже.

Алиев и Заливчий заслушали приговор, находясь в зале суда, на скамейке. Алиева взяли под стражу после оглашения приговора. Фото: Мария НОВИКОВА

Главарю «тамерлановцев» Абдирашиду Ахмедову назначили 15 лет строгого режима, а также 400 тысяч рублей штрафа. Его помощников: Умидиллу Шукурова приговорили к 12 года в колонии строгого режима и штрафу в размере 107 750 рублей, Акмалжана Алиева приговорили к 9,6 годам в колонии строгого режима и штрафу в 60 тысяч рублей. Павла Заливчего, которого осудили только за хулиганство, освободили от наказания. В зачет пошел срок, проведенный им под стражей и домашним арестом в ходе предварительного следствия. Алиева взяли под стражу в зале суда после вынесения приговора.

В клетке находились Ахмедов и Шукуров. Фото: Мария НОВИКОВА

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