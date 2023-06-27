Более двух килограммов наркотиков изъяли у мигранта в Новосибирске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске у 34-летнего мигранта изъяли крупную партию наркотиков. Он оборудовал тайники-закладки на железнодорожном перегоне в Октябрьском районе города. Об этом сообщили в УТ МВД по СФО.

– Мужчина оборудовал тайники-закладки с мелкооптовыми партиями запрещенного вещества. Его задержали и доставили в дежурную часть. В ходе личного досмотра у него изъяли более 20 граммов вещества. Криминалистическая экспертиза установило, что это - героин. Транспортные полицейские установили места семи тайников-закладок, которые задержанный оборудовал вдоль железнодорожной насыпи. Из них изъяли оттуда еще свыше 100 граммов аналогичного наркотика, – уточнили в пресс-службе транспортной полиции.

В квартире мужчины провели обыски. Там нашли еще партию наркотиков в виде порошкообразного вещества.

На мигранта возбудили уголовное дело за незаконное хранение и покушение на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах. Наркодилера отправили в СИЗО. Ему грозить пожизненное лишение свободы

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