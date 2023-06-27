Под Новосибирском грузовик перевернулся, на скорости наехав на сбитого лося

На Северном объезде произошло двойное ДТП с участием лося. Фото: стоп-кадр из видео Минприроды НСО
Во вторник, 27 июня, на Северном объезде произошло двойное ДТП с участием лося. Подробности раскрыли в Министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области.
Примерно в пять часов утра неустановленный водитель сбил дикое животное. Виновник аварии скрылся с места ДТП. Сейчас его разыскивают сотрудники Госавтоинспекции.
Спустя некоторое время на труп лося наехал большегруз, который двигался на высокой скорости. В результате машина улетела в кювет и перевернулась.
− Водитель получил травмы, по предварительным данным, легкой степени тяжести, − сообщили в Минприроды региона.
На место прибыл охотовед Министерства, сотрудник отправил останки животного на утилизацию.
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